Tour de France 2025, la tappa dopo il giorno di riposo: Montpellier-Mont Ventoux: il “Gigante della Provenza” farà selezione?

Il Tour de France 2025 è pronto a vivere il suo momento clou. Martedì 22 luglio, dopo la giornata di riposo, comincerà ufficialmente la terza settimana con la sedicesima tappa della corsa, una delle più iconiche dell’intera edizione, complice l’impegnativo sul Mont Ventoux, chiamato il “Gigante della Provenza”, asperità che potrebbe davvero dare un’ulteriore spallata alla classifica generale prima degli ultimi cinque appuntamenti.

PERCORSO

Il percorso sarà in larga parte pianeggiate, per poi diventare sempre più ostico nella sezione finale, quando i corridori approderanno sul Mont Ventoux. Le prime salite del Gèant De Provence arriveranno dopo 140 km. I velocisti in tal senso avranno la possibilità di battagliare in quel di Châteauneuf-du-Pape per lo sprint intermedio. Poi dal chilometro 133.7, i corridori attraverseranno Aubigan, città collocata a 51 metri sul livello del mare, fino a salire costantemente raggiungendo i 1.910 m di altitudine. La salita è lunga la bellezza di 15.7 km, con una pendenza dell’8,8%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Martedì 22 luglio – Sedicesima tappa Montpellier-Mont Ventoux (171.5 km)

Orario di partenza: 12.40

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: DAZN, Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport