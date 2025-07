Tour de France 2025, la tappa di domani Valenciennes-Dunkerque: nuova occasione per i velocisti

Il Tour de France 2025 è cominciato subito con il botto e anche quest’oggi ci si aspetta un’altra giornata molto complicata e con un finale scoppiettante. Domani potrebbe essere una terza tappa un po’ più tranquilla, con i velocisti che torneranno protagonisti. L’Italia spera in Jonathan Milan.

PERCORSO SECONDA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Sono 178 chilometri praticamente tutti pianeggianti se non per lo strappo di Mont Cassel a 30 chilometri dal traguardo. Sarà un GPM di quarta categoria (2,3 km al 3,8% di media) che non darà nessun problema. Allo scollinamento comincerà l’azione delle squadre dei velocisti fino a Dunkerque.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Lunedì 7 Luglio-Terza Tappa Tour de France 2025 Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer (209.1 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport