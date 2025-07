Tour de France 2025, la tappa di domani Saint-Méen-le-Grand-Laval: tornano protagonisti i velocisti

Dopo una serie di tappe davvero concitate, compresa quella che arriverà oggi, i pretendenti alla maglia gialla si prenderanno quasi sicuramente una pausa nell’ottava tappa del Tour de France, dove torneranno protagonisti i velocisti.

PERCORSO OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Sembra davvero tutto scritto per una volata sul traguardo di Laval. Non ci sono davvero difficoltà, con il solo GMP di quarta categoria nel finale della Côte de Nuillé-sur-Vicoin. Attenzione al traguardo intermedio di Vitré, visto che già nelle tappe precedenti lo sprint in mezzo alla tappa ha creato alcuni problemi.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Sabato 12 Luglio

Ottava Tappa Tour de France 2025 Saint-Méen-le-Grand-Laval (171.4 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17.30 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport