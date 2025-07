Tour de France 2025, la tappa di domani Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne Guerlédan: il Mur de Bretagne può regalare un finale incandescente

Prosegue un inizio di corsa impegnativo nel quale le emozioni non mancano e i corridori non lesinano sforzi per sfidarsi a viso aperto. Il Tour de France 2025 è pronto ad affrontare la settima tappa, la Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne Guerlédan di 197 chilometri.

La settima frazione della corsa francese, dislivello di 2450 metri, potrebbe far presumere la prima agognata partenza di una fuga per gli attaccanti di giornata. La modalità di sviluppo della corsa in queste giornate iniziali sembra però suggerire l’idea di una corsa selettiva nella quale le formazioni dei big detteranno l’andatura in vista dell’atteso confronto nel finale di gara.

PERCORSO

La giornata propone un disegno caratterizzato da costanti saliscendi e un dislivello complessivo di 2450 metri. Nel finale la corsa diventa impegnativa con la scalata della Côte du village de Mûr-de-Bretagne, quarta categoria di 1,6 chilometri al 4,1% di pendenza media, e la doppia scalata del Mûr-de-Bretagne, terza categoria di 2 chilometri al 6,9% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Venerdì 11 Luglio-Settima Tappa Tour de France 2025 Bayeux- Saint-Malo-Mûr-de-Bretagne Guerlédan (197 chilometri),

Orario di partenza: 12:25

Orario di arrivo: 16.39 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 16:50; Eurosport 1 dalle 12:00 alle 17:15

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:15 alle 18:00,DAZN

Diretta live testuale: OA Sport