Tour de France 2025, la tappa di domani Lille Métropole-Lille Métropole: in palio la prima maglia gialla

L’attesa per il Tour de France 2025 è terminata. Domani la Grande Boucle, giunta alla 112esima edizione della sua storia, apre i battenti con la prima frazione che partirà e terminerà a Lille Métropole. Al termine di 184.9 chilometri, non totalmente pianeggianti, la volata deciderà chi per primo indosserà la maglia gialla del Tour 2025.

PERCORSO

La prima frazione, come detto, presenta un percorso di 184 chilometri che si apre e termina a Lille Métropole. Dopo i primi 40 chilometri, totalmente pianeggianti, verrà affrontato il primo GPM di questo Tour, la Côte de Notre-Dame-de-Lorette (1km al 7,6% di pendenza media). Sarà nuovamente la pianura ad anticipare il GPM di Mont Cassell (1,9km al 3,5% di pendenza media) e successivamente quello di Mont Noir (1,3 km ad una pendenza media del 6,4%). Gli ultimi 50 chilometri senza difficoltà porteranno sull’arrivo in volata di Lille.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA PRIMA TAPPA

Prima tappa Tour de France – Lille Métropole-Lille Métropole (184,9 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario di arrivo: 17.36 circa

DOVE VEDERE LA PRIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14 alle 18.10.

Diretta streaming: Discovery Plus, DAZN, Tim Vision, Amazon Prime Video

Diretta Live testuale: OA Sport