Tour de France 2025, la tappa di domani Chinon-Châteauroux: gli sprinter sono pronti ad un nuovo duello

La corsa si appresta ad entrare sempre più nella sua fase calda, prima però dell’attesissima e spettacolare tappa di lunedì 14, giorno della festa nazionale, si concede un fine settimana dedicato alle ruote veloci. La nona tappa del Tour de France 2025, la Chinon-Châteauroux di 174,1 chilometri sembra infatti disegnata per concludersi con l’arrivo del gruppo a ranghi compatti.

La frazione sembra prestarsi, almeno sulla carta, ad un nuovo duello tra gli sprinter. Il pericolo, in questi casi, può essere sempre rappresentato da una fuga da lontano in grado di scompaginare i piani. Le squadre interessate dovranno essere brave a controllare le eventuali azioni dei fuggitivi di giornata e ad evitare che il margine di vantaggio si dilati in maniera eccessiva.

PERCORSO

Il disegno del tracciato, il dislivello complessivo è di 1400 metri, non presenta difficoltà altimetriche di rilievo. Lo sprint intermedio di La Belle Indienne (Sérigny), al chilometro 24, 2, assegna punti importanti nell’ottica della lotta per la conquista della maglia verde. Le ruote veloci devono capitalizzare l’occasione prima dell’arrivo delle tappe di montagna.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Domenica 13 Luglio- Nona Tappa Tour de France 2025 Chinon-Châteauroux (174,1 chilometri)

Orario di partenza: 13:25

Orario di arrivo: 17:07 circa

DOVE VEDERE LA NONA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 16:50; Eurosport 1 dalle 13:00 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 17:45,DAZN

Diretta live testuale: OA Sport