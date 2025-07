Tour de France 2025, la tappa di domani Caen-Caen: c’è la prima cronometro!

Il Tour de France 2025 è pronto a vivere domani una delle tappe più importanti. Infatti in programma c’è l’attesissima prima cronometro e la classifica generale subirà sicuramente degli sconvolgimenti. Evenepoel favorito, ma come risponderanno Pogacar e Vingegaard?

PERCORSO QUINTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2025

Si parte da Caen e si arriva a Caen. Saranno 33 chilometri completamente pianeggianti e quindi perfetta per gli specialisti delle corse contro il tempo. Non c’è davvero la minima difficoltà per un percorso totalmente in piano. Servirà mantenere velocità e potenza per tutti i 30 chilometri.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Mercoledì 9 Luglio

Quinta tappa Tour de France 2025 Caen-Caen (33km)- Cronometro

Orario di partenza: 13:10

Orario di arrivo: 17.40 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:45

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 13:00 alle 18:00, DAZN, RaiPlay

Diretta live testuale: OA Sport