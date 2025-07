Tour de France 2025, la tappa di domani Bollène-Valence: occasione per i velocisti?

Archiviata la sedicesima frazione, che terminerà con il faticosissimo arrivo al Mont Ventoux (conosciuto come “Gigante della Provenza”), il Tour De France 2025 proseguirà con un appuntamento potenzialmente appetibile per i velocisti. Domani, mercoledì 23 luglio, si correrà infatti la diciassettesima tappa de La Grande Boucle: un percorso di 160.4 km con partenza da Bollène ed arrivo in quel di Valence.

PERCORSO

Il tracciato, perlopiù pianeggiante, presenta due asperità: dopo 66.3 chilometri infatti i corridori scaleranno il Col du Pertuis, quarta categoria al 6,6% (3.7 km). Successivamente, al chilometro 117, i protagonisti affronteranno invece il Col de Tartaiguille, quarta categoria al 3,5% (3.6 km). Tutto lascia presagire ad una occasione per i velocisti, anche se lo sprint non è da considerarsi scontato.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Mercoledì 23 luglio – Diciassettesima tappa Bollène-Valence (160.4 km)

Orario di partenza: 13.50

Orario di arrivo: 17.30

DOVE VEDERE LA QUINDICESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 14.00.

Diretta streaming: DAZN, Rai Play, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport