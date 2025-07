Tour de France 2025, la tappa di domani Bayeux-Vir Normandie: via libera per la fuga da lontano o i big all’attacco?

L’odierna cronometro Caen-Caen è certamente uno degli snodi cruciali nella corsa verso il successo finale. Il Tour de France 2025 non avrà però il tempo di assorbire i risultati maturati nella prova contro il tempo perché è alle porte la sesta tappa, la Bayeux-Vir Normandie di 201,5 chilometri.

La sesta frazione della corsa francese sembra prestarsi, almeno sulla carta, ad un duplice scenario in merito alle possibili dinamiche di sviluppo. Sembra abbastanza plausibile immaginare la partenza di una fuga da lontano con lo spazio per la prima opportunità per gli attaccanti di giornata. L’alternativa, forse più affascinante, è quella di una corsa selettiva e tenuta sotto controllo dalle squadre dei big, pronti poi a sfidarsi nel finale.

PERCORSO

La giornata è di quelle impegnative con un disegno caratterizzato da costanti ondulazioni e un dislivello complessivo di 3550 metri. Nella prima parte i corridori affrontano la Côte du Mont Pinçon, terza categoria di 3,5 chilometri al 6,7% di pendenza media, e la Côte de la Rançonnière, terza categoria di 2,2 chilometri al 7,9%. La seconda parte di gara si apre con la Côte de Mortain Cote 314, terza categoria di 1,6 chilometri al 9,5% di pendenza media. Il finale di percorso propone tre ascese in poco più di cinquanta chilometri, l’ultima delle quali è la Côte de Vaudry, quarta categoria di 1,2 chilometri al 7,2% di pendenza media.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TOUR DE FRANCE 2025

Giovedì 10 Luglio-SestaTappa Tour de France 2025 Bayeux-Vir Normandie (201,5 chilometri)

Orario di partenza: 12:45

Orario di arrivo: 17.14 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:45 alle 17:25; Eurosport 1 dalle 12:15 alle 18:00

Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:15 alle 18:00,DAZN

Diretta live testuale: OA Sport