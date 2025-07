Tour de France 2025, la tappa di domani Albertville-La Plagne. Ultimo arrivo in salita

Il Tour de France 2025 si appresta a vivere le ultime tappe della sua centododicesima edizione. Dopo la giornata di oggi, con un tappone di montagna e l’arrivo sul Col de la Loze, un nuovo estenuante test dovrà essere affrontato dai corridori. Infatti domani, 25 luglio, verrà disputata la diciannovesima tappa, con partenza da Albertville ed arrivo a La Plagne.

La frazione conclusa sul Mont Ventoux ha rappresentato una vera e propria cartolina per il ciclismo mondiale. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) e Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) si sono affrontati in un corpo a corpo continuo, culminato solo ai piedi del traguardo. La salita che porterà all’arrivo sarà nuovamente teatro dello scontro tra i due rivali di sempre?

La vittoria finale sembra dunque già essere in ghiaccio, con lo sloveno nettamente più avanti in classifica, ma il danese non si vuole accontentare e, fino a quando ne avrà le forze, continuerà ad attaccare senza sosta. Domani ci sarà l’ultimo vero arrivo in salita e forse l’ultima occasione per vedere uno contro uno questi straordinari campioni.

PERCORSO

Tappa corta ma intesta che inizia ad Albertville e termina a La Plagne dopo 129,9 chilometri e ben 4550 metri di dislivello. Si inizierà subito a salire con la Côte d’Hery-sur-Ugine (11,3 km al 5,1% di pendenza media) ed il Col des Saisies (13,7 km al 6,4% di pendenza media). Poi si affronterà il Col du Pré (12,6 km al 7,7% di pendenza media) e la salita di Cormet de Roselend (5,9 km al 6,3% di pendenza media). Una lunga discesa poi porterà sull’ascesa finale di La Plagne, con i suoi 19,1 chilometri ad una pendenza media del 7,2%.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA

Venerdì 25 luglio – Diciannovesima tappa Albertville-La Plagne (129,9 km)

Orario di partenza: 13.30

Orario di arrivo: 17.20 circa

DOVE VEDERE IL TOUR DE FRANCE DOMANI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle ore 15.00.

Diretta streaming: Rai Play, DAZN, Discovery Plus

Diretta Live testuale: OA Sport