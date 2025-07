Tour de France 2025, la startlist e chi parteciperà. Italiani ai minimi termini

Giorno dopo giorno si va a completare l’elenco dei partenti per il Tour de France che scatterà da Lilla sabato prossimo. Una parata di stelle al via: da Tadej Pogacar, detentore del titolo e campione del mondo in carica, passando per Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, fino ad arrivare a Mathieu van der Poel e Wout van Aert. L’Italia è ridotta ai minimi termini: presenti però Filippo Ganna e Jonathan Milan che possono andare a caccia di tappe.

Andiamo a scoprire nel dettaglio la startlist.

STARTLIST TOUR DE FRANCE 2025

ALPECIN-DECEUNINCK

GROVES Kaden

PHILIPSEN Jasper

VAN DER POEL Mathieu

ARKEA-B&B HOTELS ✓

CAPIOT Amaury

COSTIOU Ewen

DEMARE Arnaud

GARCIA PIERNA Raul

LE BERRE Mathis

RODRÍGUEZ Cristián

VAUQUELIN Kévin

VENTURINI Clément

BAHRAIN VICTORIOUS ✓

BAUHAUS Phil

BUITRAGO Santiago

GRADEK Kamil

HAIG Jack

MARTINEZ Lenny

MOHORIČ Matej

STANNARD Robert

WRIGHT Fred

COFIDIS ✓

ARANBURU Alex

BUCHMANN Emanuel

COQUARD Bryan

IZAGIRRE Ion

RENARD Alexis

TEUNS Dylan

THOMAS Benjamin

TOUZE’ Damien

DECATHLON AG2R LA MONDIALE ✓

ARMIRAIL Bruno

BERTHET Clément

BISSEGGER Stefan

GALL Felix

NAESEN Oliver

PARET-PEINTRE Aurélien

SCOTSON Callum

TRONCHON Bastien

EF EDUCATION-EASYPOST

HEALY Ben

POWLESS Neilson

GROUPAMA-FDJ ✓

ASKEY Lewis

BARTHE Cyril

GRÉGOIRE Romain

MADOUAS Valentin

MARTIN Guillaume

PACHER Quentin

PENHOET Paul

RUSSO Clément

INEOS GRENADIERS

ARENSMAN Thymen

GANNA Filippo

KWIATKOWSKI Michal

RODRÍGUEZ Carlos

THOMAS Geraint

INTERMARCHÉ-WANTY ✓

BARRÉ Louis

BRAET Vito

GIRMAY Biniam

PAGE Hugo

REX Laurenz

RUTSCH Jonas

VAN SINTMAARTENSDIJK Roel

ZIMMERMANN Georg

LIDL-TREK ✓

CONSONNI Simone

MILAN Jonathan

NYS Thibau

SIMMONS Quinn

SKJELMOSE Mattias

SKUJINS Toms

STUYVEN Jasper

THEUNS Edward

MOVISTAR TEAM ✓

BARTA Will

CASTRILLO Pablo

GARCIA CORTINA Ivan

MAS Enric

MÜHLBERGER Gregor

OLIVEIRA Nelson

ROMEO Ivan

RUBIO Einer

RED BULL-BORA-HANSGROHE ✓

LIPOWITZ Florian

MEEUS Jordi

MOSCON Gianni

PITHIE Laurance

ROGLIČ Primož

VAN DIJKE Mick

VAN POPPEL Danny

VLASOV Aleksandr

SOUDAL QUICK-STEP

CATTANEO Mattia

EVENEPOEL Remco

MERLIER Tim

PARET-PEINTRE Valentin

SCHACHMANN Maximilian

VAN WILDER Ilan

TEAM JAYCO ALULA ✓

DUNBAR Eddie

DURBRIDGE Luke

GROENEWEGEN Dylan

MEZGEC Luka

O’CONNOR Ben

PLAPP Luke

REINDERS Elmar

SCHMID Mauro

TEAM PICNIC POSTNL ✓

ANDRESEN Tobias Lund

BARGUIL Warren

BITTNER Pavel

FLYNN Sean

MARKL Niklas

NABERMAN Tim

ONLEY Oscar

VAN DEN BROEK Frank

TEAM VISMA | LEASE A BIKE ✓

AFFINI Edoardo

BENOOT Tiesj

CAMPENAERTS Victor

JORGENSON Matteo

KUSS Sepp

VAN AERT Wout

VINGEGAARD Jonas

YATES Simon

UAE TEAM EMIRATES XRG ✓

ALMEIDA João

NARVAEZ Jhonatan

POGAČAR Tadej

POLITT Nils

SIVAKOV Pavel

SOLER Marc

WELLENS Tim

YATES Adam

XDS ASTANA

CHAMPOUSSIN Clément

TEJADA Harold

ISRAEL-PREMIER TECH ✓

ACKERMANN Pascal

BLACKMORE Joe

BOIVIN Guillaume

LOUVEL Matis

LUTSENKO Alexey

NEILANDS Krists

STEWART Jake

WOODS Michael

LOTTO

BERCKMOES Jenno

DE BUYST Jasper

DE LIE Arnaud

VAN EETVELT Lennert

TOTALENERGIES ✓

BURGAUDEAU Mathieu

CRAS Steff

DELETTRE Alexandre

GACHIGNARD Thomas

JEANNIERE Emilien

JEGAT Jordan

TURGIS Anthony

VERCHER Matteo

TUDOR PRO CYCLING TEAM ✓

ALAPHILIPPE Julian

DAINESE Alberto

HALLER Marco

HIRSCHI Marc

LIENHARD Fabian

MAYRHOFER Marius

STORER Michael

TRENTIN Matteo

UNO-X MOBILITY ✓

ABRAHAMSEN Jonas

CORT Magnus

FREDHEIM Stian

HOELGAARD Markus

JOHANNESSEN Anders Halland

JOHANNESSEN Tobias Halland

LEKNESSUND Andreas

WÆRENSKJOLD Søren