Tour de France 2025, Jonas Vingegaard: “Siamo forti, volevamo sfruttare il vento laterale e ci siamo riusciti”

Comincia in modo positivo il Tour de France di Jonas Vingegaard. Il danese in forza al Team Visma – Lease a Bike si è infatti reso artefice di una buona prima tappa in occasione della frazione di 184.9 km con partenza ed arrivo nella città di Lille.

Nello specifico il danese ha dimostrato di essere in forma, passando per primo al GPM di Mont Noir e lasciando presagire delle buone sensazioni in vista delle prossime prove. Una volta intercettato dai media in zona mista, il nordico ha analizzato la sua giornata, lodando la strategia messa in atto.

“Abbiamo una squadra molto forte – ha detto il ciclista -. Abbiamo detto di recente che siamo quasi una squadra da classiche, quindi se si presenterà l’occasione, la coglieremo. Non abbiamo paura di correre. È stata una giornata stressante. Ma è stata anche una buona giornata. Eravamo nel primo gruppo con tutta la squadra, questo era il piano. Volevamo sfruttare il vento laterale e ci siamo riusciti”.

Vingegaard ha così chiosato: “Siamo rimasti fuori dai guai per tutto il giorno e siamo riusciti a passare al momento giusto. Un grande ringraziamento alla squadra. Senza di loro non saremmo stati in grado di farcela”. Sulla strategia, il corridore ha rimarcato quanto non fosse un’opzione aspettare: “Ci siamo detti: se non lo facciamo noi, lo farà qualcun altro. Sapevamo che il vento sarebbe arrivato di traverso e che avrebbe soffiato abbastanza forte”.