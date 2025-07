Tour de France 2025, Jonas Vingegaard: “Oggi mi sentivo davvero bene, sono soddisfatto di come sto correndo”

Si è conclusa con la centesima vittoria in carriera di Tadej Pogacar la quarta tappa del Tour de France 2025. La frazione, partita da Amiens Métropole e terminata a Rouen dopo 174 chilometri, si è decisa sull’ultimo GPM di giornata, la Rampe Saint-Hilaire. Qui il fuoriclasse sloveno ha improvvisamente alzato il ritmo e, inizialmente, solo Jonas Vingegaard ha risposto al suo attacco.

I due successivamente si sono rialzati dopo lo scollinamento e sono stati raggiunti dal gruppo inseguitore, spinto da Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e dalla maglia gialla Mathieu Van der Poel. La volata finale è stata presa in testa proprio dall’olandese che, nei metri finali, è stato sorpassato dal campione del mondo. Il fuoriclasse sloveno raggiunge così in classifica Van der Poel, che conserva però la maglia gialla.

Grande prova di Jonas Vingegaard che, sull’ultimo strappo, è rimasto incollato alla ruota di Pogacar, nonostante un momento di difficoltà. Il danese ha poi concluso la tappa al terzo posto, rimanendo ad 8 secondi dal leader nella generale. Come riportato da cyclinguptodate, ha dichiarato: “Oggi mi sentivo davvero forte. Sono molto contento di essere rimasto con lui sulla salita. Siamo soddisfatti di come stanno andando le cose. Penso di aver fatto uno dei migliori sforzi di potenza di un minuto della mia carriera, quindi sono davvero contento di come ho corso. Questo dimostra ancora una volta che sono diventato più esplosivo. Tadej sta correndo incredibilmente bene. Sembrava davvero forte e ha meritato la vittoria di tappa oggi”.

“È stata l’UAE a prendere il comando. Puoi avere i tuoi piani, ma quando partono all’attacco in questo modo, tutto quello che puoi fare è cercare di seguirli. La chiave è stata quella di arrivare per primi nella discesa. Era piuttosto complicato, quindi il posizionamento era fondamentale. Ovviamente non è la cronometro più favorevole per me. Penso che sia più adatta a Remco e forse anche a Pogacar. Ma ovviamente darò il massimo. Quest’anno ho fatto delle buone cronometro, quindi spero di poter fare un’altra bella prestazione domani”, ha poi concluso il corridore del Team Visma Lease a Bike.