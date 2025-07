Jonas Vingegaard: “Non mi sentivo le gambe, ma è ancora lunga”

Un mercoledì da incubo per Jonas Vingegaard. Il corridore in forza al Team Visma-Lease a Bike si è dovuto accontentare addirittura della tredicesima posizione in occasione della quinta tappa del Tour de France 2025, una prova a cronometro di 33 km con partenza ed arrivo a Caen.

Prestazione deludente per il danese, il quale ha rimediato un minuto e ventuno secondi di ritardo dal solito, grande, Remco Evenepoel (Soudal Quick-step), vincitore di giornata con il tempo di 36’42”02 arginando Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), secondo a 16’’68 davanti ad un sorprendente Edoardo Affini (Team Visma-Lease a Bike), terzo a 33”06.

Visibilmente sconsolato, il belga ha analizzato quanto fatto in zona mista: “Non avevo le gambe. Ho perso un po’ di tempo, ma le gambe non mi andavano bene. Quindi il risultato riflette la sensazione che avevo. Stavo lottando con le gambe e la bici. Sono rimasto sorpreso, ma a volte fa parte del ciclismo.”

Vingegaard ha così concluso: “Fortunatamente, il Tour è ancora lungo. Credo ancora in me stesso e nel mio piano; credo ancora che possiamo vincere. La differenza ora è di circa un minuto; a prima vista sembra tanto, ma negli ultimi anni sappiamo che il Tour è stato vinto da più corridori.”