Tour de France 2025, Jonas Abrahamsen: “Avevo rotto la clavicola un mese fa, volevo vincere”

Jonas Abrahamsen si è aggiudicato in volata l’undicesima tappa del Tour de France 2025. Pregevole prestazione quella del norvegese che, nella fattispecie, ha fatto sua la frazione di 156.8km con partenza ed arrivo a Tolosa, l’ultima prima dell’inizio degli appuntamenti sui Pirenei.

Nello specifico il corridore in forza alla Uno-X Mobility ha superato di mezza ruota l’elvetico Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), il quale ha preceduto un Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck) che, di rincorsa, ha perso l’attimo giusto per poter partecipare alla lotta per la vittoria.

Visibilmente emozionato, il ciclista nordico ha commentato quanto fatto in zona mista: “Mi sono rotto una clavicola quattro settimane fa al Giro del Belgio – ha detto l’atleta – pensavo che non sarei riuscito a correre. Ma ogni giorno avevo il pensiero di correre qui, al Tour. Schimd era fortissimo fin dal primo chilometro, sapevo che dovevo vincere una tappa, alla fine ho dato tutto per farlo“.

Abrahamsen ha quindi proseguito: “L’obiettivo della nostra squadra era prendere una vittoria di tappa: questo era il modo più facile, il più probabile, già l’anno scorso lo abbiamo fatto. E’ bello fare parte di questo team; di anno in anno abbiamo costruito qualcosa di grande. Voglio ringraziare il mio dottore che mi ha aiutato dopo la caduta in Belgio e la mia squadra che ha creduto in me. Già quando ero ancora lontano dal traguardo pensavo a come sprintare, sapevo che dovevo essere intelligente, speravo di poterlo battere Mauro. Quando tiravamo lo facevamo per un minuto. Van der Poel fortissimo: per batterlo abbiamo tirato tutto il giorno”.