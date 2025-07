Tour de France 2025, il percorso e le tappe della seconda settimana. Arrivano i Pirenei!

La giornata di riposo odierna rappresenta la proficua occasione di provare a recuperare, almeno in parte, le energie mentali e fisiche spese fino ad ora. Il Tour de France 2025 archivia la prima parte di corsa con il successo di Simon Yates a Le Mont-Dore Puy de Sancy e la maglia gialla conquistata dall’irlandese Ben Healy. La Grande Boucle è pronta a vivere una seconda settimana da fuochi d’artificio con le tappe di montagna. Arrivano i Pirenei!

Si riparte dall’undicesima tappa, la Toulouse – Toulouse di 156,8 chilometri. Il dislivello di 1750 metri descrive una frazione che non è totalmente pianeggiante, ma che non presenta difficoltà altimetriche significative. Attenzione nel finale alla Cote de Pech David, terza categoria di 800 metri al 12,4%. Chi riesce a superarlo potrà giocarsi il successo in volata.

Nella dodicesima tappa si parta da Auch per arrivare ad Hautacam dopo 181 km. Si tratta della prima tappa di montagna dura ed impegnativa. Negli ultimi 45 chilometri si scalano il Col du Soulor prima categoria di 11,8 km al 7,3%, e il Col de Bordères seconda categoria di 3,1 chilometri al 7,7%, prologo del gran finale con la salita verso Hautacam, 13,6 km al 7.8% di pendenza media.

Il giorno dopo il Tour affronta, nella tredicesima tappa, la seconda prova contro il tempo, la Loudenvielle – Peyragudes di 11 km, frazione che propone una vera e propria cronoscalata sui Pirenei per salire ai 1580 metri di altitudine di Peyragudes: prima categoria di otto chilometri al 7.9% di pendenza media.

Il calendario non conosce soste perché sabato 19 luglio i corridori si cimenteranno con la Pau – Luchon-Superbagnères di 183 km. Si tratta della terza tappa di montagna consecutiva durante la seconda settimana. Si affrontano il Col du Tourmalet , hors catégories di 19 km al 7,4%, a poco più di sessanta chilometri sarà il momento del Col d’Aspin, seconda categoria di 5 km al 7,6%. A garantire i fuochi d’artificio sarà la salita finale di Luchon-Superbagnères, hors catégories di 12,4 km al 7,5%.

Domenica 20 luglio la carovana affronta la quindicesima tappa, la Muret – Carcassonne di 169 km. La frazione propone un disegno movimentato con tre Côte e un dislivello di 2400 metri. A metà percorso è in programma la Côte de Saint-Ferréol, terza categoria di 1,7 km al 7%. L’ultimo ostacolo sarà il Pas du Sant, seconda categoria di 2,8 chilometri al 10.2%.