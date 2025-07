Tour de France 2025: il confronto tra la UAE di Pogacar e la Visma di Vingegaard. Chi ha i gregari migliori?

Tadej Pogacar vs. Jonas Vingegaard, ma non solo. Al Tour de France 2025 sarà anche una battaglia tattica, non solo il testa a testa tra i due capitani. Sin da sabato, con la partenza da Lille, saranno decisivi anche i gregari ed in generale le due squadre dei grandi favoriti per la vittoria della Grande Boucle.

Una sfida di grandissima qualità quella tra UAE Team Emirates – XRG e Team Visma | Lease a Bike, sicuramente le due squadre meglio attrezzate sia nella startlist, sia in generale per quanto riguarda le corse a tappe nel World Tour.

Oggettivamente, diversi uomini potrebbero essere capitani se fossero in un’altra compagine: a partire da Joao Almeida, gregario di lusso per Pogacar, e Simon Yates, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, che sarà spalla di Vingegaard. Ma anche Adam Yates da una parte e Matteo Jorgenson dall’altra: c’è veramente il meglio del meglio.

Salite, ma non solo. Corridori di gran classe su tutti i campi: la Visma può permettersi Affini e Campenaerts in pianura, oltre ad un allrounder come Wout van Aert. Per la UAE spazio a Tim Wellens e Jhonatan Narváez, uno dei pochi a battere proprio Pogacar l’anno scorso al Giro.