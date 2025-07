Tour de France 2025: il borsino dei favoriti dopo la prima settimana. È sfida a due per il titolo, lotta per il podio

Dieci giorni entusiasmanti, corse a velocità folli. Non ci sono state le grandi salite fino ad ora al Tour de France 2025, ma in ogni caso non è mancato lo spettacolo alla Grande Boucle. Al comando troviamo Ben Healy, abile a sfruttare due fughe, ma vogliamo concentrarci sulla lotta per la classifica generale.

La Maglia Gialla sembra essere chiusa a due corridori: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. Lo sloveno è stato leader ed ha guadagnato su tutti, soprattutto a cronometro: era il favorito e ora lo è ancor di più. A sfidarlo il danese: sofferenza nella prova contro il tempo, mentre in salita non ha praticamente mai perso nulla dal rivale. Lo attendiamo nelle grandi montagne.

Sfida apertissima per il podio. Il primo candidato al terzo posto è Remco Evenepoel: strepitoso a cronometro il belga, in salita è apparso lontano rispetto a quello che abbiamo visto nel 2024. Tantissimi in corsa per il piazzamento in top-3: il più vicino è addirittura Matteo Jorgenson, pur avendo un ruolo da gregario per Vingegaard.

Nella lista dei candidati al podio non possiamo non citare Kevin Vauquelin, apparso però in difficoltà quando la strada ha iniziato a salire sul serio, Oscar Onley, molto brillante in queste prime tappe, e la coppia Red Bull – BORA – hansgrohe formata da Primoz Roglic e Florian Lipowitz. Ci si aspettava sicuramente di più dagli spagnoli Enric Mas e Carlos Rodriguez, già staccati.