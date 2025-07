Tour de France 2025, i velocisti: c’è il meglio del meglio. Anche Jonathan Milan

Non esiste una grande corsa a tappe che possa definirsi tale senza le frazioni dedicate ai velocisti. I duelli tra gli sprinter sono da sempre garanzia di spettacolo e il Tour de France 2025 promette di mantenere le attese con il meglio del panorama internazionale della specialità pronto a darsi battaglia.

In un’edizione nella quale schiera un contingente numericamente ridotto l’Italia punta con decisione su Jonathan Milan. Il velocista della Lidl-Trek arriva in Francia con l’obiettivo di recitare un ruolo da protagonista e provare a portare fino a Parigi la maglia verde di leader della classifica a punti. Un Tour di alto profilo potrebbe rappresentare la consacrazione ai massimi livelli del corridore friulano definendo con precisione la sua dimensione nel panorama internazionale. Non sarà però assolutamente facile il compito che attende l’alfiere azzurro.

A capeggiare la concorrenza di un autentico parterre de roi ci sarà il belga Tim Merlier. Il velocista della Soudal Quick-Step ha vissuto fin qui una stagione eccellente nella quale ha collezionato una serie di importanti affermazioni: due tappe all’AlUla Tour , al UAE Tour e alla Parigi Nizzi, il trionfo nello Scheldeprijs e nella classica di Bruxelles, due frazioni al Giro del Belgio.

Altro autorevole candidato ad un ruolo di primo piano nei duelli all’ultimo centimetro è il belga Jasper Philipsen. Il corridore della Alpecin-Deceuninck ha arricchito il suo 2025 con il successo nella Kurme-Bruxelles-Kurme, la vittoria di una tappa al Giro del Belgio e diversi piazzamenti di prestigio. Philipsen è sprinter di razza in grado di dire la propria anche su percorsi più impegnativi. Nella sua carriera figurano due successi alla Brugge-De Panne e il trionfo alla Milano-Sanremo del 2024.

La Team Visma | Lease a Bike non potrà contare sull’olandese Olav Kooij e questa defezione apre la strada ad un’interessante prospettiva. Potrebbe essere infatti Wout Van Aert l’uomo deputato a lanciarsi allo sprint dalla formazione capitanata da Jonas Vingegaard. Doveroso però precisare che il fuoriclasse belga, atleta dal talento cristallino, esprime il meglio di sé in arrivi con un gruppo ristretto.

Altri profili di sicuro interesse che potrebbero dir la propria negli arrivi a ranghi compatti sono l’olandese Dylan Groenewegen della Team Jayco AlUla, l’australiano Kaden Groves della Alpecin-Deceuninck, il belga Arnauld De Lie della Lotto e il tedesco Pascal Ackerman della Israel – Premier Tech. In casa Italia, oltre a Jonathan Milan, può provare ad essere protagonista Alberto Dainese della Tudor Pro Cycling Team.