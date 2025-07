Tour de France 2025: i promossi e bocciati dopo la seconda settimana. Pogacar imprendibile, benissimo Lipowitz

Secondo ed ultimo giorno di riposo per il Tour de France 2025. Si chiude la seconda settimana della Grande Boucle, messi da parte i Pirenei: attesa per le ultime sei frazioni che andranno a decidere il podio verso Parigi.

Andando a riepilogare la situazione tra i promossi e i bocciati in chiave classifica generale non possiamo non partire da Tadej Pogacar. Lo sloveno ha dominato sulle salite pirenaiche, si è preso due vittorie di tappa e ha fatto il vuoto in graduatoria. Il quarto Tour è praticamente in tasca, da ora in poi potrà semplicemente gestire la situazione.

In crescita è apparso Jonas Vingegaard che continua sì a perdere secondi dal rivale, ma sembra intenzionato ancora a provare ad attaccarlo. La sua seconda posizione è in cassaforte. Gran battaglia per il podio: spettacolare per ora il Tour di Florian Lipowitz, con il tedesco che è il primo degli umani alle spalle dei due fuoriclasse.

Bocciato ed autoeliminato prima ancora del termine della seconda settimana Remco Evenepoel, che si è ritirato anzitempo. Proveranno a lanciare l’assalto alla top-3 Oscar Onley, Kevin Vauquelin e Primoz Roglic, con lo sloveno che è apparso in crescita dopo diverse controprestazioni.