Tour de France 2025: i favoriti. Pogacar davanti a Vingegaard. Evenepoel piuttosto staccato

Cresce l’attesa, ma siamo vicinissimi: pochi giorni e prenderà il via da Lille il Tour de France 2025. Sarà spettacolo assoluto visto che la startlist è ricca di stelle del World Tour: al via praticamente tutti i migliori al mondo. Andiamo a scoprire chi saranno i favoriti per portare a casa la Maglia Gialla.

Ovviamente non possiamo non soffermarci su Tadej Pogacar. Lo sloveno è il detentore del titolo ed è cresciuto ancor di più, dando spettacolo nelle classiche e dominando anche il Mondiale nel 2024. Ha una squadra, la sua UAE Team Emirates – XRG, che sembra fatta a pennello per accompagnarlo verso l’ennesimo trionfo. Al momento appare veramente intoccabile.

A lanciare la sfida il vincitore delle edizioni 2022-2023: Jonas Vingegaard. L’anno scorso ha rischiato tantissimo cadendo in Spagna, mettendo a repentaglio anche la carriera, nonostante ciò è andato al Tour, giocandosi le proprie carte e chiudendo secondo. Ora vuole fare il grande scalpo il danese, ma non sarà assolutamente facile: al momento Pogacar appare avanti.

Terzo, in griglia di partenza, anche se molto più indietro, Remco Evenepoel. Campione del mondo a cronometro, due volte campione olimpico, il belga non ha avuto la preparazione perfetta per l’evento e in salita non ha le gambe dei due rivali. L’obiettivo è ripetere il podio del 2024 e conquistare qualche tappa.