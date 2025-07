Tour de France 2025: i cronomen. Filippo Ganna ritrova l’avversario storico Remco Evenepoel

Il Tour de France 2025 è alle porte e in questa edizione anche le cronometro saranno molto importanti nella lotta per la classifica generale. Sono due le tappe dove si correrà contro il tempo, anche se completamente diverse tra loro. La prima sarà quasi subito, alla quinta tappa, 33 km da Caen a Caen, su un percorso completamente pianeggiante e dove gli specialisti potranno fare la differenza. Qui possono volare anche minuti tra i pretendenti alla maglia giallo o al podio. La seconda alla tredicesima tappa, invece, è più corta (10,9 chilometri), ma sarà quasi tutta in salita fino a Peyragudes e qui serviranno gambe e forza per resistere anche pendenze che arrivano a toccare il 10% e oltre.

Chiaramente in casa Italia c’è molta attesa per Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la prima cronometro di Caen. Il campione italiano in carica sarà sicuramente tra gli uomini da battere su un percorso che si addice perfettamente alle sue caratteristiche. Servirà grande potenza e soprattutto mantenere altissima velocità, qualità che il piemontese riesce sempre ad esprimere.

Ganna si troverà a battagliare soprattutto con un rivale storico come Remco Evenepoel. Il bi-campione del mondo e campione olimpico a cronometro è probabilmente il grandissimo favorito per la vittoria di tappa e ha la grande occasione di allungare in classifica generale sui diretti rivali Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, come era già avvenuto nella cronometro del Delfinato.

Lo sloveno, soprattutto, ed il danese, un po’ meno, rischiano di perdere secondi importanti in quel di Caen, ma è anche vero che la seconda cronometro, tutta in salita, li pone probabilmente come i due principali candidati alla vittoria e sicuramente ci si aspetta un duello al fulmicotone tra loro due. Proprio in questa cronoscalata sarà molto interessante da capire come si comporterà invece Evenepoel proprio al cospetto di Pogacar e Vingegaard.

Nelle corse contro il tempo i fari vanno puntati anche sul portoghese Joao Almeida, che può essere protagonista in entrambi i percorsi. Da capire poi come si comporterà anche Primoz Roglic, altro buonissimo cronoman, e poi c’è sempre Wout Van Aert, che può puntare alla vittoria sia nella prima ma anche nella seconda, anche se c’è da capire come sarà la sua condizione dopo il Giro d’Italia. Il belga della Visma | Lease a Bike è capace di battagliare prima con Ganna ed Evenepoel e poi magari mettere lo zampino anche sulla cronoscalata.

Pensando soprattutto alla prima cronometro di Caen, l’Italia si gioca un’altra carta importante con Edoardo Affini, che ormai da tempo è tra i migliori al mondo nelle corse contro il tempo. Attenzione poi ad un altro specialista come lo svizzero Stefan Bisseger, il belga Victor Campenaerts ed il norvegese ed ex campione del mondo Tobias Foss.