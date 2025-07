Tour de France 2025, Florian Lipowitz: “È incredibile essere virtualmente sul podio, domani mi aspetto un’altra tappa dura”

Si conclude con la vittoria di Thymen Arensman la diciannovesima tappa del Tour de France 2025. L’olandese ha affrontato la salita finale in solitaria, resistendo nel finale agli attacchi del gruppo maglia gialla e conquistando il traguardo di La Plagne. Secondo successo alla Grande Boucle numero 112 per il corridore della Ineos Grenadiers.

Subito dietro Jonas Vingegaard che ha anticipato Tadej Pogacar e Florian Lipowitz. La maglia gialla ha tenuto alto il ritmo nel gruppo dei migliori senza mai accelerare significativamente. È stato poi il danese a scattare negli ultimi metri prendendosi la seconda posizione. A due tappe dal termine la situazione nella classifica generale rimane invariata, con lo sloveno avanti di 4’24”.

Ottima prova anche per Florian Lipowitz che ha tenuto il ritmo dei due fuoriclasse in testa. Il tedesco continua il suo sogno al podio finale, sempre più vicino. Come riportato da ciclo21.com il corridore della Red Bull Bora Hansgrohe ha dichiarato: “Dopo la tappa di ieri, sapevo che Oscar [Onley] era molto forte e dovevo stare alla sua ruota. Penso di aver gestito abbastanza bene la giornata di oggi. Naturalmente, sull’ultima salita ho tirato a indovinare. Non sai mai come saranno le tue gambe nella parte finale, ma mi sentivo abbastanza bene e quando ho visto che Onley si stava staccando, ho dato il massimo”.

“Sono molto contento di quello che è successo. È incredibile indossare la maglia bianca e salire sul podio provvisorio. Domani mi aspetto un’altra giornata dura, molto dura. Tutti cercheranno di andare in fuga, quindi dovremo stare attenti. La tappa di oggi è stata incredibile, con tanti tifosi che mi hanno incitato. Non avevo mai visto il mio nome scritto sulla strada. Mi è venuta la pelle d’oca durante la corsa”, ha poi concluso Lipowitz.