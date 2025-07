Florian Lipowitz: “Bello avere ancora due uomini che lottano per la classifica, con Roglic abbiamo più opzioni”

Si conclude con la vittoria di Tadej Pogacar, la seconda consecutiva, la tredicesima tappa del Tour de France 2025. La maglia gialla ha completato i 10,9 chilometri della cronoscalata con il tempo di 23’00”, conquistando la quarta vittoria di tappa nella Grande Boucle numero 112. Lo sloveno così allunga ancora nella classifica generale, rimarcando sempre di più il suo dominio.

Seconda posizione, con 36″ di ritardo dal campione del mondo, per Jonas Vingegaard (Team Visma Lease a Bike) apparso nettamente più pimpante di ieri. Il danese però continua a perdere nella generale ed ora insegue il suo rivale a 4’07”. Ottimo terzo posto per Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe) che si ferma a 1’20” dal connazionale.

Subito dietro il suo compagno di squadra Florian Lipowitz, con un ritardo di 1’56” da Pogacar. Il tedesco sta dimostrando di poter lottare ampiamente per il podio, grazie anche ad una prova negativa di Remco Evenepoel, oggi dodicesimo a 2’39”. Lipowitz occupa ora la quarta piazza della generale, a 7’30” dalla maglia gialla ed a soli 6 secondi dal terzo posto proprio di Evenepoel.

Ai microfoni del Tour de France, il teutonico della Red Bull Bora Hansgrohe ha dichiarato: “Ora dobbiamo concentrarci solo sulla classifica generale, Primoz è molto vicino e soprattutto è in forma. Dobbiamo ancora affrontare frazioni molto difficili, vedremo tappa per tappa cosa succederà. È molto bello avere ancora due uomini che lottano per la classifica, abbiamo più opzioni per i giorni che arriveranno. Roglic è molto forte, in ottimo forma; è un grande combattente”.