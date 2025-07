Filippo Ganna caduto al Tour de France: dolore alla schiena e l’inconveniente della scarpetta

Ha preso il via quest’oggi da Lille l’edizione n.112 del Tour de France. La Grande Boucle catalizzerà l’attenzione degli appassionati per le canoniche tre settimane e quest’oggi i corridori hanno iniziato la loro avventura in una prima frazione che si sviluppa con arrivo e partenza a Lille Metropole di 184,9 km, con insidie lungo il percorso.

Ai -133 km è stato purtroppo coinvolto in caduta Filippo Ganna. Il campione azzurro della INEOS Grenadiers è andato a terra in corrispondenza di una curva verso destra, con spartitraffico. Una scivolata che ha coinvolto anche il britannico Sean Flynn (Team Picnic PostNL), ripartito però immediatamente e senza problemi.

Ganna, molto dolorante alla schiena, ci ha messo un po’ per rimettersi in bicicletta, subito assistito dall’auto del medico. Il tempo è stato perso ulteriormente dal nostro portacolori anche per via di un problema alla scarpetta destra. Una criticità di cui il ciclista tricolore si è reso conto non appena ha cercato di rimettersi in marcia.

Probabilmente, c’è stata la necessità di cambiare la scarpetta citata per un tacchetto danneggiato che gli impediva di sviluppare normalmente la pedalata. Il 28enne nativo di Verbania si è rimesso in marcia, riuscendo a rientrare nel plotone. Da valutare le sue condizioni al termine della tappa.