Tour de France 2025, dure critiche della moglie di Vingegaard al Team Visma: “Lo stanno spingendo oltre…”

Seconda tappa all’insegna dello spettacolo e della qualità in questo Tour de France. Nella Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer di 209,1 km, l’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) ha posto il proprio sigillo, precedendo in un arrivo tra campioni lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) e il danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), apparso piuttosto pimpante quest’oggi.

Un risultato che ha dei riflessi nella classifica generale, con van der Poel che ha indossato il simbolo del primato, la Maglia Gialla, precedendo di 4″ e di 6″ proprio Pogacar e Vingegaard. Corridore danese però finito, indirettamente, al centro delle attenzioni per le esternazioni alla testata Politiken di sua moglie Trine.

Quest’ultima ha espresso forte contrarietà su come il Team Visma stia gestendo la situazione del marito: “Conoscendo Jonas come lo conosco, direi che la squadra lo sta spingendo troppo oltre. Temo che stia facendo il passo più lungo della gamba. Penso che a volte le persone dimentichino l’essere umano dietro l’atleta e come ottenere il meglio da lui. Tutto questo potrebbe ritorcersi contro sia a lui che a noi come famiglia“, i pensieri della donna.

“Jonas ha bisogno di stare con noi, a casa in Danimarca. I ritiri in quota di tre settimane non gli fanno bene, ok che è molto legato alla sua routine ma a volte ha bisogno di staccare. Inoltre Visma a volte si intromette nella nostra vita privata, come quando abbiamo deciso di ristrutturare parte della casa“, ha aggiunto. Vedremo se queste preoccupazioni avranno davvero fondamento, rispetto a un Vingegaard che oggi si è mostrato molto soddisfatto per le sue prestazioni in corsa.