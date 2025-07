Tour de France 2025: Ben Healy vince una tappa durissima a Vire Normandie. Van der Poel riprende la Maglia Gialla

Arriva la prima fuga di questo Tour de France 2025. Sesta tappa, arrivo in quel di Vire Normandie: dopo una prima parte di gara percorsa a velocità folle a trovare l’attacco giusto è Ben Healy. L’irlandese classe 2000 esulta e fa esultare anche la sua EF Education – EasyPost con un successo davvero di gran qualità. Cambia anche la Maglia Gialla: fuga anche per Mathieu van der Poel che torna leader della classifica generale.

Velocità assurde nella prima fase: il traguardo volante ha costretto le squadre dei velocisti a tenere la corsa chiusa, con Jonathan Milan a vincerlo, portando a casa punti importanti. Subito dopo è iniziata la battaglia: scatti e controscatti, protagonisti almeno una cinquantina di corridori a cercare l’attacco giusto. Team Visma | Lease a Bike che ha tentato in più modi di fare la corsa dura.

Alla fine sono andati via di forza in otto: Ben Healy (EF Education-Easy Post), Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Harold Tejada (XDS Astana Team), Will Barta (Movistar Team), Eddie Dunbar (Team Hayco AlUla), Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike) e Micheal Storer (Tudor Pro Cycling Team). Il gruppo ha lasciato spazio e gli attaccanti sono andati a giocarsi la vittoria di tappa.

L’attacco giusto è stato quello di Ben Healy: a 43 chilometri dall’arrivo ha salutato la compagnia con uno scatto deciso e da lì in poi ha messo in scena una cronometro da campione, guadagnando secondi su secondi su tutti. Alle sue spalle Simmons a 2’40” e Storer. A 3’58” van der Poel che per un secondo riesce a riprendersi la maglia gialla. Il gruppo dei migliori è stato regolato sullo strappo finale da Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard a 5’28”.