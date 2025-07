Tour de France 2025, Ben Healy: “Ho dato tutto. Non ci credo ancora, sono in maglia gialla”

Una giornata che Ben Healy difficilmente dimenticherà. L’irlandese della EF Education-EasyPost è la nuova maglia gialla del Tour de France 2025, sfruttando al meglio la fuga che si è venuta a creare nella decima tappa. Poco importa che sia sfumata la vittoria sul traguardo di Le Mont-Dore Puy de Sancy, con il successo del vincitore del Giro Simon Yates, visto che Healy è riuscito a strappare per 29 secondi la maglia a Tadej Pogacar, con lo sloveno e la UAE che hanno probabilmente deciso di lasciare il simbolo del primato.

Un misto di gioia ed incredulità per il corridore irlandese, che aveva già trionfato nella sesta tappa della Grande Boucle: “Non ci credo ancora. È stata una tappa durissima, sono ancora senza parole per la stanchezza. Se qualcuno mi avesse detto che in soli dieci giorni avrei vinto una tappa e indossato la maglia gialla, non gli avrei creduto”.

La conquista della maglia gialla è arrivata dopo una fuga costruita anche benissimo dalla EF: “Se non fosse stato per i ragazzi, oggi non sarei in giallo. Devo dire un enorme, enorme, grazie a quei ragazzi. Harry Sweeny ha tirato tutto il tempo, Alex Baudin ha portato a termine l’impresa, e senza di loro non avrei potuto lottare. A loro davvero un grazie enorme”.

Healy torna anche sul finale di tappa, che ha premiato poi Simon Yates: “Sapevo che gli altri fuggitivi puntavano alla vittoria di tappa ed io ho approfittato della situazione. Ho solo tenuto la testa bassa ed ho dato tutto”.