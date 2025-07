TORNADO DOUALLA! A 15 anni vince gli EYOF con un tempo folle: frantumato il record europeo U18!

Sempre più veloce, sempre più impattante, sempre più promettente, sempre più brillante, sempre più incisiva. A ogni uscita Kelly Doualla trova modo di strabiliare, di alzare l’asticella, di mostrare la propria caratura tecnica, di sfoggiare il suo poderoso talento che potrebbe anche essere quello di un fenomeno generazionale. Ad appena 15 anni si sta rivelando una velocista di caratura internazionale e stasera ha piazzato il tempo ad effetto alla sua prima apparizione con la maglia azzurra.

La lombarda ha corso i 100 metri in un poderoso 11.21 (vento nullo) nella finale degli EYOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea che è incominciato oggi a Skopje (la capitale della Macedonia del Nord). Il gesto tecnico della tesserata per il CUS Pro Patria Milano è stato meraviglioso: è uscita in maniera ottimale dai blocchi di partenza, ha inscenato una splendida accelerazione e poi sul lanciato ha sfoggiato la sua brillante falcata, sconfiggendo in maniera nitida tutte le avversarie.

Kelly Doualla ha siglato il nuovo record europeo under 18, migliorando di tre centesimi il precedente primato siglato dalla britannica Jodie Williams e dalla svizzera Xenia Buri (oggi seconda con 11.30). L’allieva di Walter Monti ha abbassato di ben otto centesimi il proprio personale firmato settimana scorsa a Brescia, in occasione della sua prima uscita internazionale, e ha di conseguenza abbassato i record italiani under 18 e under 20.

Il record mondiale under 18 appartiene alla statunitense Candace Hill, scesa a 10.98 nel 2015 (è anche age record per le under 16), ma la nostra portacolori è tre anni sotto al limite di categoria… Sembrano non essersi limiti per l’azzurra, che nel corso dell’estate proverà anche ad abbattere il muro di 11.20 e a questo punto non è vietato sognare la partecipazione ai Mondiali assoluti, previsti a metà settembre in quel di Tokyo. D’altronde Kelly Doualla è diventata la terza italiana di sempre, alle spalle soltanto di Zaynab Dosso (11.01) e Manuela Levorato (11.14).