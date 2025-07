Toni Nadal sicuro: “Non vedo chi possa battere Carlos Alcaraz a Wimbledon”

Un giudizio dal sapor di sentenza. Nella sua rubrica settimanale sul quotidiano El Pais, Toni Nadal ha le idee molto chiare sull’andamento di Wimbledon. Nel tempio del tennis siamo ancora nei primi turni, ma a detta dell’attuale direttore dell’Academy di Rafa Nadal, diventato personaggio iconico nel ruolo di coach di suo nipote, Carlos Alcaraz non avrà rivali sull’erba dell’All England Club.

“La domanda che tutti si pongono in questi primi giorni di Wimbledon è, senza dubbio, se qualcuno riuscirà a sconfiggere il nostro grande giocatore, Carlos Alcaraz. Credo sinceramente che, in condizioni normali, pochissimi avversari abbiano la capacità di impensierire Carlos. Jannik Sinner e Novak Djokovic sono gli unici giocatori che potrebbero, eventualmente, impensierirlo. È vero che sull’erba l’elemento sorpresa entra in gioco di più, ma considerando il tabellone che sta affrontando e il fatto che la superficie è meno rovinata nei primi giorni e il gioco è molto veloce, non vedo nessuno che possa seriamente sfidarlo“, il parere dello zio Toni.

Un giudizio che si fonda sul seguente ragionamento: “Alcaraz possiede, come ha dimostrato negli ultimi due anni, abilità quasi perfette per giocare con facilità sull’erba londinese. Come se non bastasse, il giocatore nato a Murcia è arrivato al torneo pieno di fiducia dopo la sua epica rimonta nella finale del Roland Garros e il suo recente trionfo al Queen’s. Senza dubbio, Carlos è la stella dell’anno e l’uomo da battere. Gli unici due giocatori che potrebbero arrivare ad un livello tale da poterlo impensierire sono l’attuale numero uno, Jannik Sinner, e il sette volte campione di Wimbledon, Novak Djokovic“.

A questo punto, spetterà a Sinner o a Djokovic arrestare l’incedere dell’asso di Murcia sui prati londinesi e andarsi a prendere un titolo significativo per le carriere di entrambi.