Tobias Halland Johannessen: “Terribilmente dispiaciuto per Pogacar. Non auguro a nessuno le minacce che ho avuto”

Protagonista sfortunato della caduta di Tadej Pogacar, il norvegese Tobias Halland Johannessen oggi non ha passato un post tappa sereno in quel di Tolosa al Tour de France 2025. Il corridore della Uno-X Mobility è subito andato al bus della UAE Team Emirates XRG per scusarsi con il campione del mondo, finito a terra a causa di un repentino cambio di direzione da parte di Johannessen.

Le sue parole a ITV: “Ho notato che tutto il gruppo si stava spostando verso destra e ho visto Pogacar parlare alla radio. Ho parlato con lui e mi ha detto che si è trattato solo di un incidente di gara. Spero che stia bene. Ci siamo immediatamente fermati quando abbiamo saputo che era caduto. In realtà, tutto il gruppo si è fermato quando abbiamo capito che era lui. Nessuno voule che il Tour venga deciso con qualcuno a terra. Soprattutto quando non c’è più nulla in palio in quel momento”.

E ancora: “È così che dovrebbe essere. Non credo sia stata colpa mia. Stavo solo seguendo il gruppo. Nessuno vuole che un altro cada, e sicuramente non era mia intenzione”.

In conclusione: “Ovviamente, mi piacerebbe rivivere quel momento per fare le cose diversamente, ma non è possibile. Mi sento malissimo, ma non auguro a nessuno il numero di minacce che ricevo tramite messaggi privati. Sono terribilmente dispiaciuto, ma anche terrorizzato dall’odio di tutte queste persone, è molto spaventoso”.