Tiro con l’arco, Italia eliminata ai quarti con le squadre di ricurvo a Madrid in Coppa del Mondo

Qualche segnale positivo ma nessun exploit per l’Italia a Madrid nel day-3 della quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di tiro con l’arco. Quest’oggi nella capitale spagnola si sono disputati gli scontri a eliminazione diretta per i terzetti del ricurvo e nelle gare individuali della divisione compound, mentre domani sarà il turno delle prove a coppie miste e dei tabelloni individuali di ricurvo.

La squadra maschile di ricurvo, composta da Matteo Bilisari, Mauro Nespoli e Federico Musolesi, si è fermata ai quarti di finale perdendo 6-0 contro gli Stati Uniti dopo aver battuto la Malesia 6-0 e soprattutto la Cina 6-2. Team USA che si è fatto strada poi fino alla finalissima in cui incrocerà la Francia, mentre la Corea del Sud si è dovuta accontentare del terzo posto dopo il ko in semifinale con i transalpini.

Buon quinto posto per l’Italia al femminile con il trio formato da Chiara Rebagliati, Loredana Spera e Roberta Di Francesco, che ha sconfitto in rimonta la Germania allo shoot-off (30-28) uscendo di scena poi ai quarti contro la Cina con il punteggio di 5-3. Cinesi che sfideranno in finale la corazzata Corea del Sud, mentre gli Stati Uniti hanno centrato la terza piazza.

Per quanto concerne i tabelloni individuali del compound, Michea Godano è stato il migliore degli italiani uscendo di scena agli ottavi per 147-146 contro il turco Emircan Haney. Eliminati nei primi due turni invece tutti gli altri azzurri: Andrea Nicole Moccia, Giulia Di Nardo ed Elisa Bazzichetto al femminile, Elia Fregnan e Lorenzo Gubbini al maschile.