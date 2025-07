Tiro con l’arco, Emiliano Rampon e Loredana Spera sono i nuovi campioni italiani di ricurvo

Ieri, domenica 20 luglio, si sono conclusi ufficialmente a Rovereto i Campionati Italiani Assoluti 2025 di tiro con l’arco con l’assegnazione di tutti i titoli nazionali individuali e a squadre nelle divisioni ricurvo, compound (entrambe presenti nel programma olimpico dei Giochi di Los Angeles 2028) e arco nudo. Come ogni anno non sono mancate le sorprese, soprattutto nei tabelloni a eliminazione diretta dopo le 72 frecce di qualificazione.

Nel ricurvo maschile è andata in scena una finale tra Junior (meno di 40 anni in due), con Emiliano Rampon che ha battuto 6-0 il compagno di squadra in Nazionale giovanile Francesco Poerio Piterà, mentre il podio è stato completato dalla stella del movimento arcieristico azzurro Mauro Nespoli che ha sconfitto Massimiliano Mandia nello spareggio per il bronzo.

Terzo oro in carriera ai Campionati Italiani Targa per Loredana Spera, che bissa le vittorie del 2017 del 2024 imponendosi nell’ultimo atto del torneo su Ginevra Landi per 7-3 confermando dunque gli ottimi risultati di una stagione in cui è arrivata anche in semifinale ad Antalya praticamente al debutto in Coppa del Mondo. Bronzo a Lucilla Boari.

Secondo titolo nazionale assoluto nel compound per il 19enne Lorenzo Gubbini, che aveva vinto per la prima volta gli Assoluti a soli 16 anni nel 2022. Il giovane talento degli Arcieri Città Terni ha regolato in finale Michea Godano per 146-144, mentre il bronzo è andato ad Elia Fregnan. In campo femminile Paola Natale ha ottenuto il suo primo oro nella manifestazione battendo in finale Giulia Di Nardo allo shoot-off, con Irene Franchini in terza piazza.