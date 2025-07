Tiro con l’arco: Corea del Sud e Taipei esultano alle Universiadi per i successi individuali nel ricurvo

Altro giro e altra mattinata di medaglie e assegnazioni di titoli alle Universiadi 2025, per quanto riguarda il tiro con l’arco. Oggi sui campi di gara di Essen, in Germania, sono stati assegnati i posti sul podio per quanto riguarda le gare individuali di arco ricurvo.

A imporsi al femminile è stata la coreana Nam Suhyeon, che nella finalissima ha regolato 7-3 la cinese Liu Xianyu (28-27, 29-24, 30-30, 26-28, 26-27), in un quadro completato dal bronzo ottenuto dalla giapponese Ruka Uehara, abile a imporsi 6-2 sull’altra coreana in concorso ossia Lee Gahyun (29-28, 27-28, 29-28, 29-28).

Stupisce tutti al maschile invece Chih-Chun Tang: l’arciere di Taipei piega 6-5 il cinese Qin Wangyu in un duello spettacolare chiusasi allo shoot off con un decisivo 10-8 dopo i parziali di 27-28, 30-25, 28-29, 30-28, 27-27. Gradino più basso del podio appannaggio del turco Berkim Tumer, il quale ha battuto 6-4 il cinese Feng Hao (28-28, 27-27, 30-27, 27-28, 29-27), in un testa a testa iniziato con due pareggi e poi risolto a favore dell’europeo.

Nel pomeriggio si assegneranno titoli e medaglie per quanto riguarda l’arco compound sia al maschile sia al femminile.