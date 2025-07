Tiro a volo, Simona Scocchetti si ferma ai piedi del podio nello skeet agli Europei

Si ferma ai piedi del podio la corsa di Simona Scocchetti nello skeet individuale femminile agli Europei 2025 di tiro a volo, in corso a Chateauroux, in Francia: l’azzurra si classifica quarta nella gara vinta dalla transalpina Lucie Anastassiou davanti alla britannica Amber Jo Rutter ed alla tedesca Valentina Umhoefer.

La finale dello skeet femminile si decide all’ultimo dei 60 piattelli regolamentari: arrivano appaiate la transalpina Lucie Anastassiou e la britannica Amber Jo Rutter, con la francese che non sbaglia e chiude a quota 55, conquistando l’oro in virtù dell’errore della britannica, che si ferma a 54.

Gradino più basso del podio per la tedesca Valentina Umhoefer, terza con lo score di 42/50, sufficiente per centrare il bronzo. Resta ai piedi del podio Simona Scocchetti, quarta a quota 34/40, con l’azzurra che vanifica un’ottima gara (era in testa dopo 34 piattelli) commettendo tre errori negli ultimi sei piattelli ed uscendo di scena.

Quinta posizione per la cipriota Anastasia Eleftheriou, eliminata con lo score di 24/30, infine si classifica sesta la turca Cigdem Ozyaman Ozenir, costretta ad abbandonare la finale con lo score di 15/20.

SKEET FEMMINILE EUROPEI 2025

1 ANASTASSIOU Lucie FRA 55

2 RUTTER Amber Jo GBR 54

3 UMHOEFER Valentina GER 42

4 SCOCCHETTI Simona ITA 34

5 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 24

6 OZYAMAN OZENIR Cigdem TUR 15