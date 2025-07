Tiro a volo, Simona Scocchetti in testa nello skeet dopo 50 piattelli a Lonato

Si è aperta a Lonato del Garda, in Italia, la tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo: in programma le prime due serie delle qualificazioni dello skeet femminile, con 78 atlete in gara. Nel gruppo di testa c’è Simona Scocchetti, mentre appaiono maggiormente in difficoltà tutte le altre azzurre al via.

Dopo 50 dei 125 piattelli previsti il gruppo di testa, a quota 49, è composto da 6 tiratrici, tra le quali è presente l’azzurra Simona Scocchetti, in coabitazione con la messicana Gabriela Rodriguez, l’atleta individuale neutrale Daria Turulo, la qatariota Reem Ghanem Al-Sharshani, la neerlandese Esmee van der Veen e l’ellenica Emmanouela Katzouraki.

Alle loro spalle un gruppo di 13 atlete, privo di italiane, al settimo posto con 48/50, mentre tra le 13 atlete che condividono la 20ma posizione a quota 47 ci sono le due azzurre in gara solo per i punti del ranking, e quindi senza possibilità di accesso alla finale, ovvero Martina Maruzzo e Sara Bongini. Ancora più attardate le altre due italiane al via: al 33° posto c’è un gruppo di 13 atlete a quota 46/50, del quale fanno parte sia Chiara Di Marziantonio che Martina Bartolomei.

QUALIFICAZIONI SKEET FEMMINILE (50 PIATTELLI SU 125)

1 1604 RODRIGUEZ Gabriela MEX 24 25 49 CB:38

2 1447 SCOCCHETTI Simona ITA 24 25 49 CB:37

3 1753 TURULO Daria AIN 24 25 49 CB:26

4 1720 AL-SHARSHANI Reem Ghanem A H QAT 25 24 49 CB:18

5 1636 VAN DER VEEN Esmee NED 25 24 49 CB:5

6 1361 KATZOURAKI Emmanouela GRE 25 24 49 CB:3

7 1885 MALOVICHKO Iryna UKR 23 25 48 CB:47

8 1748 KUZNETSOVA Arina AIN 23 25 48 CB:38 CB:36

9 1416 SEKHON Ganemat IND 23 25 48 CB:35

10 1904 VIZZI Dania Jo USA 23 25 48 CB:31

11 1864 OZYAMAN OZENIR Cigdem TUR 24 24 48 CB:17

12 1816 STIBRAVA Monika SVK 24 24 48 CB:15

13 1119 JIANG Yiting CHN 24 24 48 CB:13

14 1901 RHODE Kimberly USA 25 23 48 CB:14

15 1083 ALASAM Maryam BRN 25 23 48 CB:5

16 1294 BODLEY-SCOTT Phoebe GBR 25 23 48 CB:3 CB:22 RPO

17 1107 RODRIGUEZ SOBERON Josefa CHI 25 23 48 CB:15

18 1010 JONES Aislin AUS 25 23 48 CB:10 CB:3

19 1475 KOJIMA Yuka JPN 25 23 48 CB:1

20 1673 BORDA OLAECHEA Daniella PER 22 25 47

21 1117 CHE Yufei CHN 23 24 47 CB:19

22 1344 BUTTERER Katrin GER 23 24 47 CB:14

23 1441 BONGINI Sara ITA 23 24 47 CB:5 RPO

24 1810 HRBEKOVA Danka SVK 23 24 47 CB:3

25 1899 HENSLEY Gracelynn Marie USA 24 23 47 CB:19 RPO

26 1445 MARUZZO Martina ITA 24 23 47 CB:5 RPO

27 1122 WU Yingying CHN 24 23 47 CB:4

28 1145 ANDREOU Panagiota CYP 24 23 47 CB:3 CB:37

29 1830 LARSSON Victoria SWE 24 23 47 CB:36

30 1902 SIMONTON Samantha USA 24 23 47 CB:1

31 1494 SADAKBAYEVA Adel KAZ 25 22 47 CB:8

32 1254 VALLIONIEMI Nea Josefine FIN 25 22 47 CB:5

33 1811 KOPCANOVA Lucia SVK 21 25 46 CB:32 RPO

34 1348 UMHOEFER Valentina GER 21 25 46 CB:30

35 1166 SINDELAROVA Anna CZE 22 24 46

36 1442 DI MARZIANTONIO Chiara ITA 23 23 46 CB:14

37 1696 WLODARCZYK Wiktoria Anna POL 23 23 46 CB:12

38 1695 SZAMREJ Natalia POL 23 23 46 CB:8

39 1167 SUMOVA Barbora CZE 23 23 46 CB:4

40 1148 NIKOLAOU Konstantia CYP 23 23 46 CB:3 CB:25

41 1250 HEINONEN Marjut FIN 23 23 46 CB:22

42 1410 CHAUHAN Maheshwari IND 24 22 46 CB:6

43 1440 BARTOLOMEI Martina ITA 24 22 46 CB:5 CB:11

44 1808 HOCKOVA Miroslava SVK 24 22 46 CB:10 CB:5 RPO

45 1297 RUSSELL Madeleine Zarina GBR 24 22 46 CB:1 RPO

46 1809 HOCKOVA Vanesa SVK 21 24 45 CB:16

47 1900 NELSON Julia Florence USA 21 24 45 CB:11 RPO

48 1338 BOIARSHINOVA Elizaveta GEO 21 24 45 CB:3

49 1411 DHILLON Raiza IND 22 23 45 CB:3

50 1324 HAYMAN-JOYCE Alexandra Anne IRL 22 23 45 CB:2

51 1146 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 23 22 45 CB:12

52 1042 MEFTAKHETDINOVA Rigina AZE 23 22 45 CB:10 CB:5

53 1750 SHARAPOVA Arina AIN 23 22 45 CB:4 RPO

54 1043 NAJAFOVA Sevda AZE 23 22 45 CB:3

55 1477 SUZUKI Mirano JPN 23 22 45 CB:2 RPO

56 1511 JANG Kookhee KOR 21 23 44 CB:12

57 1162 ADAMKOVA Hana CZE 21 23 44 CB:5

58 1474 KAIGA Rika JPN 22 22 44

59 1509 AN Il Ji KOR 23 21 44

60 1503 PANARINA Olga KAZ 20 23 43

61 1744 AREKEEVA Nadezhda AIN 21 22 43

62 1751 SHULIAK Kseniia AIN 22 21 43 CB:5 RPO

63 1602 MOLINA Anabel MEX 22 21 43 CB:1

64 1851 LO Chien-Ya TPE 23 20 43 CB:5

65 1008 COLES Laura AUS 23 20 43 CB:3

66 1210 SELIM Shahd EGY 19 23 42

67 1326 KIERSE Niamh IRL 21 21 42 CB:12

68 1349 WASSING Isabel GER 21 21 42 CB:5

69 1409 BAGHEL Kajal Singh IND 22 20 42 RPO

70 1490 KHAILOVA Olga KAZ 17 24 41 RPO

71 1537 ALMOHAMMAD Afrah KUW 20 21 41

72 1040 JAFAROVA Nurlana AZE 22 19 41

73 1861 CAN Sena TUR 20 20 40

74 1317 BERMUDEZ LATORRE Paola PUR 18 21 39

75 1491 MOLCHANOVA Anastassiya KAZ 19 20 39

76 1493 SABEKOVA Diana KAZ 17 21 38 RPO

77 1651 AL NOFALI Najah Abdul Karim Ahmed OMA 20 18 38

78 1044 PASHAYEVA Jamila AZE 20 16 36 RPO