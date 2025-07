Tiro a volo: Italia al vertice dopo 75 piattelli nel trap. Percorso netto per De Filippis

Una grande Italia chiude al vertice la prima giornata di qualificazione in quel di Lonato del Garda, località lombarda che sta ospitando questo fine settimana il quarto appuntamento della Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo. Dopo i primi 75 piattelli infatti ben tre azzurri facenti parte della specialità trap si trovano al vertice della classifica. Un risultato che lascia ben sperare per il prosieguo della competizione.

Il più preciso del lotto è stato in tal senso Mauro De Filippis, il quale si è reso artefice di un percorso netto chiudendo i conti con 75/75, totale condiviso con il britannico Matthew Coward-Holley e con il croato Josip Glasnovic.

Benissimo inoltre anche il veterano Giovanni Pellielo e Massimo Fabbrizzi, entrambi a quota 74/75 dopo aver sbagliato un colpo in occasione della serie inaugurale. Da citare anche Lorenzo Ferrari, in lizza solo per il ranking e presente in un foltissimo gruppo di tiratori fermo a 73/75. Il nostro portacolori ha mancato un piattello nelle prime due tranche, per poi sparare 25/25 nell’ultima.

Più attardato Riccardo Faccani, anche lui in gara solo in ottica ranking e attualmente in posizione numero 143 mancando complessivamente dieci volte il bersaglio, come certifica il parziale di 65/75.