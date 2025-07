Tiro a volo, contingente massimo per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di Lonato

La Coppa del Mondo 2025 di tiro a volo farà tappa a Lonato del Garda, in Italia, da domenica 6 a domenica 13 luglio: saranno in gara nelle 5 specialità olimpiche (skeet e trap, maschili e femminili, e trap misto) ben 551 atleti provenienti da 73 Paesi.

Saranno in gara 181 tiratori nello skeet maschile ed 80 tiratrici nello skeet femminile, mentre sono iscritti 186 atleti nel trap maschile e 105 atlete nel trap femminile, infine 108 tiratori saranno in gara sia nel trap individuale che nel misto (54 coppie al via).

La Cerimonia d’Apertura si terrà alle ore 17.30 di sabato 5 luglio, quando verrà contestualmente scoperta la “Wall of Fame”, con le impronte delle mani di tutti i medagliati olimpici che hanno gareggiato sulle pedane del Trap Concaverde nel corso degli anni.

Nello skeet le qualificazioni saranno spalmate su tre giorni: 50 piattelli domenica 6, altri 50 lunedì 7, e gli ultimi 25 martedì 8 luglio, quando si disputeranno anche le finali. Nel trap, invece, 75 piattelli venerdì 11 e 50 sabato 12, quando si terranno anche le finali. Domenica 13 qualificazioni e finali del trap misto.

Contingente massimo per l’Italia, al via con 20 atleti: nello skeet il DT Luigi Agostino Lodde ha convocato Tammaro Cassandro, Gabriele Rossetti, Marco Sablone, Chiara Di Marziantonio, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti, mentre saranno in gara solo per i punti del ranking Valerio Palmucci, Marco Coco, Martina Maruzzo e Sara Bongini.

Nel trap, invece, il DT Marco Conti ha chiamato Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo, Silvana Maria Stanco, Alessia Iezzi e Sofia Littamè, mentre saranno in gara solo per il ranking Lorenzo Ferrari, Riccardo Faccani, Erica Sessa e Gara Ragazzini. Nel trap misto spazio alle coppie composte da Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi (Italia 1) e da Silvana Maria Stanco e Giovanni Pellielo (Italia 2).

I CONVOCATI DELL’ITALIA

SKEET

Uomini: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Marco Sablone (Fiamme Oro) di Roma. Solo per il ranking: Valerio Palmucci (Fiamme Oro) di Fiano Romano (RM); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM).

Donne: Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM); Martina Bartolomei (Aeronautica Militare) di Laterina (AR); Simona Scocchetti (Esercito) di Tarquinia (VT). Solo per il ranking: Martina Maruzzo (Esercito) di Nanto (VI); Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI).

TRAP

Uomini: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Massimo Fabbrizi (Carabinieri) di Monteprandone (AP); Giovanni Pellielo (Fiamme Azzurre) di Vercelli. Solo per il ranking: Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Riccardo Faccani (Fiamme Azzurre) di Alfonsine (RA).

Donne: Silvana Maria Stanco (Fiamme Gialle) di Sturno (AV); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Sofia Littamè (Aeronautica Militare) di Baone (PD). Solo per il ranking: Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA); Gara Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA).