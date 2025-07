Tiro a segno, Riccardo Mazzetti terzo dopo la prima parte delle qualificazioni della pistola automatica

Si chiude la prima giornata dedicata alle qualificazioni della pistola da 25 metri agli Europei 2025 di tiro a segno di Chateauroux, in Francia: nell’automatica Riccardo Mazzetti è terzo ed ipoteca il passaggio all’ultimo atto, mentre nella sportiva Vittoria Toffalini è ottava ed in lotta per un pass per la finale.

Nelle qualificazioni della pistola automatica da 25 metri maschile, al termine della prima giornata si registra la doppietta transalpina con Clement Bessaguet, primo con 297/300 (19x), davanti al connazionale Jean Quiquampoix, secondo a quota 295/300 (14x).

Alle spalle dei due francesi c’è il migliore degli italiani, Riccardo Mazzetti, ottimo terzo a quota 294/300 (9x), mentre deve rimontare per rientrare tra i migliori sei che si giocheranno le medaglie in finale Massimo Spinella, decimo a quota 287/300 (7x), infine è ormai tagliato fuori Andrea Morassut, 24° con 281/300 (3x).

Nelle qualificazioni della pistola sportiva da 25 metri femminile, dopo le tre sessioni di tiro piazzato, comanda la tedesca Doreen Vennekamp, con 295/300 (8x), davanti all’austriaca Sylvia Steiner, seconda a quota 294/300 (12x), ed alla transalpina Heloise Fourre, terza con 293/300 (13x).

In piena lotta per essere tra le otto finaliste è l’azzurra Vittoria Toffalini, la quale occupa proprio l’ottavo posto con lo score di 290/300 (11x), ma può nutrire speranze anche Cristina Magnani, 13ma a quota 288/300 (10x), mentre è irrimediabilmente staccata Chiara Giancamilli, 43ma con 277/300 (4x).