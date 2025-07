Tiro a segno, Ibsen trionfa nella carabina 3 posizioni 50 m agli Europei, ventesima Ceccarello

Si conclude con il trionfo di Rikke Maeng Ibsen la gara riservata alla carabina 3 posizioni 50 metri, segmento facente parte dei Campionati Europei 2025 di tiro a segno riservati alle distanze 25/50 m in fase di svolgimento nel poligono di Châteauroux. Bella prestazione per la nordica che, in rimonta, ha avuto la meglio sulle altre concorrenti rendendosi artefice di una significativa finale a otto.

Nello specifico la danese ha chiuso i conti con il punteggio totale di 462.6 superando praticamente all’ultimo colpo la quotatissima norvegese Jeanette Hegg Duestad che, con 461.1, si è dovuta accontentare del posto d’onore. Buon terzo posto invece per la transalpina padrona di casa Agathe Cecile Camille Girard, piazzatasi sul gradino più basso del podio con lo score di 448.1.

Completano il quadro la svizzera Claudia Leone, quarta con 438.7, la croata Marta Zejkovic, quinta con 429.4, la finlandese Marianne Palo, sesta con 416.2, la serba Aleksandr Havram, settima con 406.3, e l’ucraina Viktoriya Sukhorujva, ottava con 399.7.

Lontane dalla top 10 le azzurre. La migliore in tal senso si è rivelata essere Sofia Ceccarello, ventesima con 585-25x, Da segnalare poi la trentaquattresima casella occupata da Martina Ziviani (in gara solo per il ranking) con 582-24x. Più indietro invece Sofia Bonetti e Barbara Gambaro, rispettivamente cinquantesima e cinquantunesima con 578-23x e 2578-22x. Le azzurre nella prova a squadre si sono invece piazzata all’ottavo posto con 1744-77x al netto del trionfo della Germania (1759.82x) davanti alla Cechia (1758-89x) e della Svizzera (1755-89x).