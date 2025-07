Tiro a segno: Bonazzi settimo nella carabina 3 posizioni agli Europei. Vittoria e record per Peni

Edoardo Bonazzi ha conquistato la settima posizione nella finale della carabina 3 posizioni 50 m in quel di Chateauroux, poligono che sta ospitando in questi giorni i Campionati Europei 2025 di tiro a segno per ciò che concerne le distanze 25/50 metri. Giornata positiva per l’azzurro che, curiosamente, ha trovato lo stesso piazzamento anche in qualifica.

Nel primo segmento infatti il nostro portacolori ha raccolto un totale di 591-35x, trovando così un posto tra i primi otto che gli ha consentito l’accesso ad un ultimo atto con un rendimento altalenante, dove ha chiuso i conti con 409.7 superando il ceco Jiri Privratsky, ottavo co 409.5.

La gara è stata invece vinta dall’ungherese Istvan Marton Peni che, per l’occasione, ha stampato il nuovo record europeo segnando 467.1 e tenendo a debita distanza il transalpino Lucas Bernard Denis Kryzs, secondo con 464.9 precedendo il serbo Marko Ivanovic, sul gradino più basso del podio con 453.3. Fuori dalla top 3 invece il norvegese Jon-Hermann Hegg, quarto con 442.5

Prova discreta per Simon Weithaler, piazzatosi al quattordicesimo posto con 589-37x, mentre Michele Bernardi (in gara solo per il ranking) ha centrato la ventiquattresima casella con 588-28x. Più attardato invece Danilo Dennis Sollazzo, trentaseiesimo con 585-29x. Da segnalare infine quanto fatto da Lorenzo Bacci, quarantanovesimo con 583-26. In virtù dei risultati l’Italia ha terminato in quinta posizione la gara a squadre con 1763- 98x,cedendo il passo alla Norvegia (1774-106x), uscita vittoriosa superando la Cechia (1772-99x) e la Serbia (1769-99x).