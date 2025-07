Tiro a segno: Bessaguet trionfa agli Europei nella pistola automatica 25 metri, ottavo Mazzetti

Termina con il trionfo di Clement Bessaguet la terza giornata dei Campionati Europei di tiro a segno riservati alle distanze 25/50 m, rassegna in fase di svolgimento presso il poligono di Châteauroux, in Francia. Il padrone di casa nello specifico si è imposto nella pistola 25 metri a fuoco rapido, rendendosi artefice di una finale a sei dominata.

Il transalpino nello specifico ha chiuso i conti con il totale di 30, superando ampiamente il tedesco Florian Peter, piazzatosi al posto d’onore con 25 a pari merito con il secondo francese in lizza: Jean Quiquampoix. In quarta posizione si è invece accomodato Emanuel Mueller con 22, precedendo l’estone Peter Olesk (14) ed il ceco Matej Rampula (11).

Buona prestazione in chiave Italia per Riccardo Mazzetti, fermatosi in ottava posizione con il punteggio di 581-19x. Non lontano anche Massimo Spinella, tredicesimo a 574-13x. Appena fuori dalla top 20 inoltre Andrea Morassaut, ventunesimo con 567-10x. La compagine tricolore si è poi attestata al quarto posto nella prova a squadre con 1722-42x, cedendo il passo alla Francia, oro con il nuovo record europeo di 1754-70x, alla Germania (1754-62z) ed alla Cechia (1752-52x)

Nella pistola 25 metri sportiva femminile vittoria poi per la bulgara Mirosalva Mincheva che, con il totale di 36, ha avuto la meglio sull’austriaca Sylvia Steiner e sulla connazionale Antoaneta Kostadinova, terza con 31. Diciannovesima posizione invece in qualifica per Cristina Magnani, la quale ha guadagnato un totale di 577-20x. Più indietro invece Vittoria Toffalin, trentaquattresima con 569-16x; trentanovesima invece Chiara Giancamilli con 563-10x. Nella somma a squadre le azzurre si sono dovute accontentare invece della sesta piazza con 1709-46x, al netto della vittoria di Francia (1748-65x), Bulgaria (1744-50x) ed Ungheria (1730-56x).