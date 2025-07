Thomas Ceccon si sfoga: “Potevo vincere l’oro se fossi stato fresco. Avevo chiesto una modifica al programma”

A pochi minuti di distanza dalle semifinali dei 100 dorso, Thomas Ceccon è tornato in acqua nella finale dei 100 farfalla ai Mondiali 2025 di nuoto, conquistando la medaglia di bronzo. Senza le fatiche così ravvicinate l’esito dell’ultimo atto odierno sarebbe stato forse diverso, come affermato a fine gara dallo stesso azzurro ai microfoni di Rai 2 HD.

L’analisi della finale chiusa al terzo posto: “Sono entrato un po’ storto con le mani, avevo dichiarato 22″58, penso che con la partenza giusta valevo quello oggi. Avevo detto che non sarebbero andati così forte, ma hanno fatto un’ottima gara. Io 22″48 adesso non ce l’ho purtroppo, sicuramente da fresco è una gara che posso vincere, quindi questa è l’unica cosa che mi dispiace“.

Ceccon aveva chiesto un’inversione del programma: “Ho chiesto di fare uno spostamento con 50 e 100, di farmi fare il contrario, così avevo prima la finale dei 50 e poi la semifinale dei 100, ma praticamente non hanno cambiato. La forma c’era, si vede, anche perché valevo meno oggi. Peccato perché è appunto una gara che potevo vincere, secondo me, ma non oggi“.