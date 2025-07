Thomas Ceccon in versione Phelps ai Mondiali: farà 5 gare individuali?

L’appuntamento è fissato al 27 luglio al 3 agosto. Nella piscina della World Aquatics Arena di Singapore, assisteremo all’edizione 2025 dei Mondiali di nuoto in corsie. La squadra italiana si presenta con 34 atleti (15 donne e 19 uomini) e Thomas Ceccon è il faro della squadra, considerato non soltanto il suo titolo olimpico nei 100 dorso, ma anche le sue possibilità di spaziare in varie discipline.

Nei fatti, l’azzurro è stato in grado di conquistarsi il pass a livello cronometrico anche in altre due gare, ovvero i 200 dorso con il nuovo record italiano di 1:55.71, e i 100 farfalla uomini nuotati in Australia in 51.26. Oltre a queste distanze, il campione vicentino risulta iscritto anche ai 50 farfalla, distanza nella quale l’azzurro vinse l’oro iridato nel 2023 a Fukuoka (Giappone), e nei 50 dorso.

Giova ricordare che dalla prossima edizione dei Giochi Olimpici a Los Angeles (2028), ci saranno anche i 50 metri di tutti gli stili e non solo dello stile libero. Un modo per Ceccon anche di testarsi in vista di quel che sarà nel futuro? Lo scopriremo.

CONVOCATI E ISCRIZIONI DEGLI AZZURRI AI MONDIALI DI NUOTO 2025

Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento) 100 e 200 rana

Christian Bacico (Esercito / Como Nuoto) 50, 100 e 200 dorso

Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia) 4×200

Anita Bottazzo (Fiamme Gialle / Imolanuoto) 50 e 100 rana

Federico Burdisso (Esercito) 100 e 200 farfalla

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) 50 e 100 farfalla, 50, 100 e 200 dorso

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto) 50 rana

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91) 100 farfalla

Sara Curtis (Esercito / CS Roero) 50 e 100 stile libero

Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle / IC Bentegodi) 100 e 200 stile libero

Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene) 800 stile libero

Marco De Tullio (CC Aniene) 400 stile libero

Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene) 50 stile libero

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene) 4×200

Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) 50 stile libero e 50 farfalla

Francesca Fangio (Esercito / In Sport Rane Rosse) 200 rana

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics) 200 e 400 misti

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) 100 stile libero

Anita Gastaldi (Carabinieri / V02 Nuoto Torino) 200 misti, 50 e 100 dorso

Christian Mantegazza (Fiamme Gialle / Trezzo Nuoto) 200 rana

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50, 100 e 200 rana

Anna Chiara Mascolo (Carabinieri / H. Sport Firenze) 4×200

Massimiliano Matteazzi (In Sport Rane Rosse) 200 misti

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia) 200 stile libero

Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene) 100 stile libero

Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91) 4×100 stile libero e 4×200

Bianca Nannucci (RN Florentia) 200 stile libero

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) 800 e 1500

Benedetta Pilato (CC Aniene) 50 rana

Simona Quadarella (CC Aniene) 800 e 1500

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova My Sport) 200 farfalla, 200 e 400 misti

Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse) 4×100 stile libero

Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino) 100 rana

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia) 50 stile libero

Da sottolineare, però, che questa iscrizioni sono da ritenersi ufficiose, in quanto tutto verrà formalizzato nella riunione tecnica prevista venerdì 25 luglio (ore 16.00), quando appunto la presenza o meno dei nuotatori nell’elenco sarà il medesimo oppure vi saranno dei cambiamenti. Alla prova dei fatti, Thomas è l’unico rappresentante del Bel Paese iscritto in cinque gare, alla Michael Phelps…