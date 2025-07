Thomas Ceccon fa il ragioniere: “Valgo 2-3 decimi meno. Ho controllato gli altri”

Thomas Ceccon stacca il sesto tempo d’ingresso in finale nei 50 metri farfalla ai Mondiali 2025 di nuoto: l’azzurro, quarto nella prima semifinale, chiude in 22″84, a 0″23 dal miglior crono del transalpino Maxime Grousset. La sensazione è che l’italiano abbia controllato, come confermato ai microfoni di Rai 2 HD.

La soddisfazione di Ceccon: “E’ già un tempo che molto interessante, se avete visto ho respirato ancora, e da quando ha respirato diciamo che ho controllato tutti gli altri, quindi è un tempo che vale 2-3 decimi in meno se lo facevo in questo momento, domani è un altro discorso, però in acqua sto molto bene, devo dire la verità. Delfino per adesso ottimo“.

Le aspettative per la staffetta: “Abbiamo visto un ottimo Carlos D’Ambrosio stamattina, che sicuramente ci darà una mano anche oggi pomeriggio, perché un primo partente solido come poteva essere Miressi, che magari apriva in 47″5, però ci siamo avvicinati molto, quindi abbiamo pescato quasi un jolly quest’anno. Ci difendiamo, abbiamo sempre fatto podio quindi sarebbe bello tornarci“.