Thomas Ceccon arricchisce la collezione: bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali. Ma non nasconde l’amarezza

E sono otto nella piscina da 50 metri. Thomas Ceccon ha raggiunto questa cifra di medaglie mondiali dopo il bronzo nella finale dei 50 farfalla uomini nella rassegna iridata in vasca lunga a Singapore. Alla World Aquatics Championships Arena, il campione vicentino è stato chiamato a uno sforzo importante perché, poco dopo aver nuotato con profitto le semifinali dei 100 dorso, ha dovuto affrontare una finale importante.

Qualcosa è mancato in termini di esplosività, proprio perché riuscire a conciliare due sforzi del genere in breve tempo non è semplice. Nonostante tutte le difficoltà del caso, Thomas è andato a prendersi un bronzo col nuovo record italiano di 22.67, migliorando il suo primato di un centesimo a dimostrazione della sua grande classe.

Una prova in cui è stato il francese Maxime Grousset a imporsi in 22.48 a precedere lo svizzero Noè Ponti e per l’appunto l’azzurro. I primi due hanno saputo fare la differenza proprio nei primi 20 metri, mantenendo un gap di sicurezza nei confronti del rientrante Ceccon. “Sinceramente sono convinto che avrei potuto vincere questa gara, ma dover nuotare così forte con un 100 dorso poco prima non era possibile. Ho chiesto anche uno spostamento del programma, non è stato possibile“, le parole dell’azzurro a caldo a RaiSport.

Con questo risultato, il 24enne nostrano è diventato, quindi, il quarto nuotatore azzurre a conquistare almeno otto medaglie iridate, dopo Federica Pellegrini (11), Gregorio Paltrinieri e Nicolò Martinenghi (8). Di sicuro, domani, Ceccon ci terrà ad aggiornare questo dato con l’atto conclusivo dei 100 dorso menzionati.