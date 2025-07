Tennistavolo: l’oro del doppio misto va al Giappone. Okano e Idesawa battono i rivali cinesi

Una finale combattutissima, decisa all’ultimo set, che ha visto vincere la coppia nipponica su quella giapponese. Il tennistavolo regala forti emozioni “in salsa asiatica” alle Universiadi.

La coppia formata da Shunsuke Okano e Kyoka Idesawa si è infatti imposta per 4-3 sulle cinesi Beixun Zeng e Feier Han.

Primi due parziali combattutissimi: 12-10 per i giapponesi il primo, 10-12 per i rappresentati della Cina il secondo. La partita torna in equilibrio.

Si riparte con la terza e la quarta ripresa: 7-11 e 8-11 per le cinesi che scappano sull’1-3 nel computo dei set e giocano per chiudere la partita, ma Okano e Idesawa reagiscono.

Arrivano un perentorio 11-2 e un vibrante 14-12, ai vantaggi, che proiettano la gara sul 3-3. Ultimo e decisivo scoglio. Si va quindi al settimo parziale.

I giapponesi la spuntano nella volatissima finale che li premia con lo score di 13-11. Oro al Paese del Sol Levante, argento alla Cina.