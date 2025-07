Tennistavolo: Giappone e Taipei vincono i tornei a squadre al femminile e al maschile

Dominio asiatico ci si attendeva e dominio asiatico è stato. Nei tornei a squadre di tennistavolo al maschile e al femminile delle Universiadi 2025, in corso di svolgimento alla Messe Hall di Essen, ecco come sono andate le cose in due finali per l’oro davvero emozionati.

Torneo femminile

A imporsi è stato il Giappone, con lo score complessivo di 3-2 sulla Cina. Nipponiche prima in vantaggio grazie al netto successo (3-0) di Kyoka Idesawa, poi in svantaggio 1-2 in seguito all’infilata di vittorie ottenuti da Xiaotong Wang e Shang Zao, e alla fine in grado di risalire la corrente fino all’oro per effetto delle affermazioni messe a referto nuovamente da Kyoka Idesawa, 3-0 a Xiaotong Wang, e da Kotomi Omoda, 3-0 nel quinto e decisivo singolare contro Yiyun Yang.

Torneo maschile

Al termine di un duello combattutissimo, finito 3-2, è Taipei che batte – anche in questo caso – la Cina. Il trascinatore è Yi-hsin Feng, capace di siglare il punto d’apertura e poi di farsi trovare pronto nel match finale decisivo battendo 3-2 (3-11 parziale decisivo) il rivale Sun Zheng, che nel secondo duello della serie aveva pareggiato i conti sull’1-1 e che poi è capitolato dopo il botta e risposta firmato dalle vittorie prima di Taipei con Yan-cheng Huang e poi dal momentaneo 2-2 di Jungson Chen.

Yi-hsin Feng nel match che vale tutto appunto, contro Sun Zheng, perde il primo set 11-9 vincendo il secondo 11-8. Sull’1-1 le cose si rimettono male per lui: altro 11-9, va spalle al muro; ma nel quarto e quinto parziale ingrana la marcia alta risolvendo la questione 11-9 e soprattutto 11-3 nella quinta fatale “ripresa”.

Proseguono nel frattempo sui tavoli teutonici i tornei di singolare e di doppio che assegneranno le proprie medaglie fra mercoledì 23 e giovedì 24 luglio.