Tennis, gli italiani nei tornei ATP/WTA della settimana 21-27 luglio: tornano Musetti e Sonego

La prossima settimana l’ATP Tour ed il WTA Tour si divideranno tra Europa e Stati Uniti: per il comparto maschile andranno in scena il 500 di Washington ed i 250 di Kitzbuhel ed Umago, mentre per il settore femminile si giocheranno il 500 di Washington ed il 250 di Praga.

Nel combined di Washington l’Italia sarà rappresentata soltanto nel settore maschile: sono 4 gli azzurri ammessi nel tabellone principale, ovvero Lorenzo Musetti (testa di serie numero 2), Flavio Cobolli (9), Lorenzo Sonego (16) e Matteo Arnaldi.

Altri tre italiani saranno impegnati nel main draw europei: nell’ATP 250 di Umago scenderanno in campo Luciano Darderi (testa di serie numero 2) e Francesco Passaro, mentre nel WTA 250 di Praga sarà al via Elisabetta Cocciaretto.

ITALIANI IN CAMPO NEI TORNEI ATP-WTA 21-27 LUGLIO

WASHINGTON

Lorenzo Musetti (2)

Flavio Cobolli (9)

Lorenzo Sonego (16)

Matteo Arnaldi

UMAGO

Luciano Darderi (2)

Francesco Passaro

PRAGA

Elisabetta Cocciaretto