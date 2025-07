Tennis: due ori su tre per il Giappone nelle finali di doppio alle Universiadi 2025

Tre finali su cinque del tennis alle Universiadi 2025 sono state giocate quest’oggi a Essen, uno dei molti luoghi nei quali la Germania ha saputo portare la manifestazione riservata agli studenti universitari con una vocazione proprio legata agli atenei che, però, si declina anche allo sport. Andiamo a vedere quanto accaduto quest’oggi.

Nel doppio femminile, innanzitutto, c’è la vittoria per 6-4 4-6 10-4 (è stato utilizzato il match tie-break al posto del terzo set) del doppio nipponico composto da Ange Oby Kajuru e Kanon Yamaguchi, tutte e due attualmente non ricomprese nel ranking WTA (ma questo, in particolare con chi, come Kajuru, è nei college USA, tende ad accadere), contro le taiwanesi Yu-Yun Li e Fang-An Lin, rispettivamente 306 e 376 del mondo. Si capisce il perché questa risulti una vera e propria vittoria a sorpresa, considerati i valori inizialmente in campo.

Il doppio maschile, invece, è appannaggio di due russi che gareggiano sotto insegne neutrali (AIN), vale a dire Egor Agafonov e Ilia Simakin, rispettivamente 506 e 239 del ranking ATP (per il primo migliore il ranking di doppio). Per loro 3-6 6-2 10-3 nei confronti dei turchi Mert Alkaya e Tuncay Duran, numero 697 e 669 della graduatoria globale.

Infine, la finale del doppio misto, disputata in coda al programma. Qui la medaglia d’oro va al duo composto dai giapponesi Jay Dylan Hara Friend, numero 839 del ranking ATP, e da Natsuki Yoshimoto, numero 775 della classifica WTA. Per loro 6-3 6-3 nei confronti del duo keniano composto da Angella Okutoyi (328 WTA; fu per questioni di ranking che non poté giocare le Olimpiadi nel 2024) e Kael Shah, privo di classifica ATP, ma facente parte della Denison University.

Mancano da assegnare soltanto le medaglie d’oro dei tabelloni di singolare, con le finali di domani che chiuderanno il quadro di quanto si è visto nella settimana a Essen. Tra cui anche l’unica medaglia di bronzo italiana della spedizione, quella di Fabio De Michele e Mariano Tammaro, che l’hanno conseguita arrivando in semifinale nel torneo di doppio, poiché dopo le semifinali non si sono giocate le sfide per il terzo posto.